Донецк, , 20:38 — REGNUM Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:20 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Травневое из РСЗО HIMARS.