Донецк, 25 сентября 2022, 20:36 — REGNUM Референдумы в Луганской и Донецкой Народных Республиках о воссоединении с Россией признаны состоявшимся, поскольку в них проголосовали более 50% избирателей.
В свою очередь в ДНР также заявили, что референдум в республике можно считать состоявшимся по международным нормам.
Как сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.