Донецк, 25 сентября, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Референдумы в Луганской и Донецкой Народных Республиках о воссоединении с Россией признаны состоявшимся, поскольку в них проголосовали более 50% избирателей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум

«На всей территории Луганской Народной Республики отмечается высокая явка. На третий день голосования приняло участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся», — сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

В свою очередь в ДНР также заявили, что референдум в республике можно считать состоявшимся по международным нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.