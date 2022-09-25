25 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:59 — REGNUM Заявление депутата Государственной думы от крымского региона Михаила Шеремета («Единая Россия») о том, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях являются процессом «великого исхода» русских земель с бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Шеремет напомнил, что главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский множество раз говорил, что русским не место на территории бывшей УССР. Тот факт, что жители освобождённых территорий собираются сделать свои регионы частью Российской Федерации, говорит о том, что они прислушались к словам Зеленского и просто уходят из-под его влияния.

«Очень правильные слова! Какого чёрта из-за какого-то террориста Зеленского люди должны покидать свои земли? Пусть он сам лучше отвалит, если ему нужно», — написала Оксана Р.

Многие пользователи уверены, что «великий исход» стал возможным только лишь благодаря тому, что киевский режим проводит в отношении не только русских, но и вообще всех здравомыслящих граждан свою людоедскую политику.

«Зеленский сам довёл до всего этого. Своих людей и свой народ, который презирает и откровенно ненавидит, он предал и обрёк на верную смерть ради интересов западных стран. Теперь люди, несогласные с такой участью, хотят уйти. Хотят уйти мирно, стоит отметить. Это Зеленский с его нацистами бомбят мирные города освобождённых территорий, не наоборот», — указывает Аделя Р.

Некоторые комментаторы уверены, что вслед за республиками Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областями Россия прирастёт ещё рядом регионов, которые на данный момент находятся под контролем нацистов.

«Ну, правильно. Зеля сам же просил, вот Россия и выполняет его просьбу. Только перед этим 20% территорий с собой забирает. И это не предел, ибо ещё Николаев, Одессу, Харьков, и Днепропетровск вернуть в состав России надо», — считает Анастасия Л.

Солдат неудачи Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Сейчас наши четыре области присоединят, а потом наверняка и дальше пойдут», — поделился своим мнением Агапий К.

Часть людей полагает, что киевским властям досталась от Советского Союза огромная страна с прекрасными людьми, но нацисты под покровительством Запада сумели превратить эту землю в очаг боли и страданий.

«Зеленский просил, говорил, умолял, вот мы и пойдём. Все подарки свои тоже заберём с собой», — отметил Радмир Е.

«Из нынешней [бывш. УССР] не получилось доброго соседа, поэтому все «подарки» пусть возвращаются обратно!» — пишет Марина П.

Нашлись и те, кто уверен, что вслед за русскими свой исход с территории бывшей УССР объявят и другие национальности, которые тяготеют к своим западным соседям.

«[Бывш. УССР] неминуемо распадается на части. Можно было это предотвратить? Можно было, а ещё можно было не лишаться промышленности и не настраивать народ свой против русских. Западенцам промыли мозги, что они могут стать «панами», и они вместо того, чтобы работать, жить и добра наживать, попёрлись в Европу, где им сказали, что сначала надо всех русских убить, а потом уже с просьбами о членстве обращаться», — написала Наталья С.

Напомним, 25 сентября депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях являются процессом «великого исхода» русских земель с бывшей УССР.