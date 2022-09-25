Донецк, , 20:26 — REGNUM Диверсантов, готовивших массовые вбросы поддельных бюллетеней на референдуме в Донецкой Народной Республике (ДНР), задержали. Об этом 25 сентября сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства госбезопасности ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«На территории ДНР пресечена деятельность диверсионной группы, участники задержаны, — сказали в пресс-службе. — При обыске у них (диверсантов) были найдены пачки бюллетеней».

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в Народной милиции ДНР сообщили, что киевские боевики с начала текущих суток выпустили по территории республики более 200 снарядов.