Вашингтон, 25 сентября 2022, 20:17 — REGNUM Власти США намерены сотрудничать со странами НАТО для передачи киевскому режиму танков советского образца, заявил 25 сентября помощник гласы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, Соединенные Штаты уже передали Киеву вооружений на сумму более чем $15 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, президент России Владимир Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал ВС РФ.
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