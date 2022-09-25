Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Власти США намерены сотрудничать со странами НАТО для передачи киевскому режиму танков советского образца, заявил 25 сентября помощник гласы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Соединенные Штаты уже передали Киеву вооружений на сумму более чем $15 млрд.

«Мы содействовали передаче танков из стран — союзниц по НАТО, имеющих танки советской эпохи, на которых проходили обучение [боевики ВСУ]. Мы продолжим делать всё это», — заявил Салливан в интервью телеканалу NBC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, президент России Владимир Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал ВС РФ.

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