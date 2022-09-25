Турин, Италия, , 20:15 — REGNUM 29-летний испанский фланговый защитник «Пари Сен-Жермен» Хуан Бернат может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Об этом 25 сентября сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

ПСЖ Psg.fr

По информации источника, в подписании Берната заинтересован туринский «Ювентус». На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

За «ПСЖ» Бернат выступает с 31 августа 2018 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 5 миллионов евро. Действующее соглашение защитника с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Хуан Бернат принял участие в пяти турах французской Лиги 1 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Тулузы» и получил одну желтую карточку.