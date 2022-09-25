Горловка, ДНР, , 20:13 — REGNUM В посёлке Геологоразведки под Горловкой в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал член участковой избирательной комиссии. Об этом 25 сентября сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки по улице Яковенко ранение получил член УИК М. И. В… — написал Приходько. — К счастью, мужчина поправится».

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября мэр Горловки Иван Приходько заявил, что обстрелы города со стороны киевских боевиков не удерживают граждан от участия в голосовании на референдуме о воссоединении с Россией.