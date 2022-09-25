Горловка, ДНР, 25 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. В посёлке Геологоразведки под Горловкой в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал член участковой избирательной комиссии. Об этом 25 сентября сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки по улице Яковенко ранение получил член УИК М. И. В… — написал Приходько. — К счастью, мужчина поправится».

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября мэр Горловки Иван Приходько заявил, что обстрелы города со стороны киевских боевиков не удерживают граждан от участия в голосовании на референдуме о воссоединении с Россией.