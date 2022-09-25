Берлин, 25 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. На севере Германии состоялся митинг в поддержку запуска трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Андрей Перцев «Северный поток — 2»

По информации правоохранителей, митинг состоялся в коммуне Лубмин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) и прошел мирно, без происшествий и столкновений. Организаторы рассчитывали собрать около 5 тыс. участников, приняло участие порядка 3 тыс. человек.

В Лубмине находятся точки выхода на берег газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Напомним, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» завершилось в сентябре 2021 г., его суммарная мощность составляет 55 млрд куб. метров в год. В феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию трубопровода.