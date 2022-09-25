Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Вооруженные силы киевского нацистского режима несут огромные потери на южном направлении, сообщает 25 сентября газета The New York Times.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Газета утверждает, что те сражения, которые сейчас имеют место на южном участке фронта являются «душераздирающими». При пересечении открытых участков, бронетехника режима тут же оказывается под обстрелом российских войск.

«[Киевские] власти обычно не раскрывают данные о потерях, но солдаты и командиры, опрошенные на прошлой неделе, описали боевые потери как «высокие» и «огромные», — отмечается в материале.

Автор статьи Джеффри Джеттлмен охарактеризовал бои как «изнурительные». По данным Министра обороны России Сергея Шойгу, киевский режим потерял половину своей армии, а потери убитыми и ранеными превысили 100 тыс. человек.