Вашингтон, 25 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы киевского нацистского режима несут огромные потери на южном направлении, сообщает 25 сентября газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Газета утверждает, что те сражения, которые сейчас имеют место на южном участке фронта являются «душераздирающими». При пересечении открытых участков, бронетехника режима тут же оказывается под обстрелом российских войск.

«[Киевские] власти обычно не раскрывают данные о потерях, но солдаты и командиры, опрошенные на прошлой неделе, описали боевые потери как «высокие» и «огромные», — отмечается в материале.

Автор статьи Джеффри Джеттлмен охарактеризовал бои как «изнурительные». По данным Министра обороны России Сергея Шойгу, киевский режим потерял половину своей армии, а потери убитыми и ранеными превысили 100 тыс. человек.