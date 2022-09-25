Бердянск, Бывш. УССР, 25 сентября 2022, 19:56 — REGNUM Диверсии киевского режима в Бердянске заставили жителей города лишь окончательно отвернуться от Киева, сообщил 25 сентября глава администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко.
По его словам, только за неполный день 25 сентября нанятые киевским режимом террористы совершили две попытки диверсий в Бердянске. В центре города были взорваны вначале одно, а затем второе самодельное взрывное устройство.
Сауленко доабвил, что все большее число граждан требует привлечь к ответственности не только исполнителей терактов, но и тех, кто отдает им приказы и нанимает для террора мирного населения.