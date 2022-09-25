Бердянск, Украина, 25 сентября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Диверсии киевского режима в Бердянске заставили жителей города лишь окончательно отвернуться от Киева, сообщил 25 сентября глава администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, только за неполный день 25 сентября нанятые киевским режимом террористы совершили две попытки диверсий в Бердянске. В центре города были взорваны вначале одно, а затем второе самодельное взрывное устройство.

«Никто не пострадал, но цель данных акций очевидна — запугать бердянцев, которые в эти дни активно делают свой выбор в ходе референдума. Уважаемые друзья, этими действиями киевский режим окончательно оттолкнул от себя жителей освобожденных территорий», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Сауленко доабвил, что все большее число граждан требует привлечь к ответственности не только исполнителей терактов, но и тех, кто отдает им приказы и нанимает для террора мирного населения.