Донецк, , 19:46 — REGNUM Боевики ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 200 снарядов. Об этом 25 сентября сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 200 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики ВСУ обстреляли районы 10 населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов один мирный житель получил ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Макеевку из артиллерии.