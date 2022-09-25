Донецк, 25 сентября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Боевики ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 200 снарядов. Об этом 25 сентября сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 200 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики ВСУ обстреляли районы 10 населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов один мирный житель получил ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Макеевку из артиллерии.