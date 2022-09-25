Москва, 25 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за направление в зону боевых действий, в том числе в рамках мобилизации неподготовленных военнослужащих подготовили депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Сергеем Казанковым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Поправками в Уголовный кодекс максимальное наказание за такое преступление для должностных лиц составит от 10 до 15 лет лишения свободы. Минимальное наказание — от трех до пяти лет лишения свободы.

То же наказание в случае принятия закона последует в случае необеспечения военных необходимой экипировкой и вооружением.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В ряде регионов в некоторых военкоматах наблюдаются случаи злоупотребления.