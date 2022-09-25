Баку, 25 сентября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана опровергло 25 сентября информацию об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией, которая распространялась в соцсетях.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Азербайджан

Сообщения начали распространяться в армянском сегменте соцсетей. В частности, говорилось, что Азербайджан обстрелял Варденисский район границы между двумя странами, вследствие чего получили ранения азербайджанские военные.

«Распространяемая в армянском сегменте социальных сетей информация о якобы открытом подразделениями азербайджанской армии огне в целях совершения провокации в направлении Басаркечярского района и ранении наших военнослужащих, несущих боевое дежурство, в результате ответного огня армянских военнослужащих, не соответствует действительности и является абсолютной ложью. Это очередная информационная провокация противника. Мы категорически опровергаем эту информацию», — заявили в министерстве.

Ведомство утверждает, что личный состав военнослужащих азербайджанской армии не пострадал.