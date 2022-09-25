Белоярский, Свердловская область, , 19:40 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался информацией об изъятии приёмных детей из семьи участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Поводом стала информация в социальных сетях. Речь идёт о возможном халатном отношении органов опеки. Бастрыкин потребовал главы областного управления СКР Михаила Богинского доложить о ходе проверки. Ход её поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, семья проживает в Белоярском городском округе. После размещения в СМИ информации об изъятии детей Следственный комитет начал проверку.