Белоярский, Свердловская область, 25 сентября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался информацией об изъятии приёмных детей из семьи участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Поводом стала информация в социальных сетях. Речь идёт о возможном халатном отношении органов опеки. Бастрыкин потребовал от главы областного управления СКР Михаила Богинского доложить о ходе проверки. Ход её поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, семья проживает в Белоярском городском округе. После размещения в СМИ информации об изъятии детей Следственный комитет начал проверку.