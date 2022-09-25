Донецк, 25 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:17 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево в ДНР более 20 снарядов и мин.