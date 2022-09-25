Вашингтон, 25 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Вмешиваться во внутриполитические события в России Вашингтон не намерен. Об этом 25 сентября заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Будущее политики РФ будет диктоваться не Вашингтоном или кем-то в Европе, а россиянами внутри страны», — отметил он.

При этом он отметил, что глава Белого дома Джо Байден хочет помочь киевскому режиму обеспечить «лучшее положение».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил о готовности ввести санкции против РФ в ответ на референдумы на территории б. УССР.