Сысерть, Свердловская область, , 19:29 — REGNUM В Сысертском городском округе Свердловской области удалось уменьшить площадь тления торфа. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Пожар Dave Hogg

Сейчас тление происходит на общей площади 33 га. К очагам от ближайшего водоёма проложены магистральные линии общей протяжённостью больше 6 тыс. метров. Это даёт возможность непрерывно подавать к торфянику воду.

Борьбу с пожаром ведут 183 человека, привлечено 28 единиц техники. Как сообщало ИА REGNUM, пожар возле деревни Большое Седельниково возник на уходящей недели. Из-за него в Екатеринбурге и окрестностях отмечались смог и запах гари.