Москва, 25 сентября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило законопроект об обеспечении лекарственными препаратами детей и взрослых, которые страдают редкими (орфанными) заболеваниями. Об этом 25 сентября сообщается на сайте правительства.

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«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению качества и доступности медпомощи, в том числе обеспечения лекарственными препаратами детей и взрослых, страдающих редкими заболеваниями, уточнили в правительстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный бюджет финансирует закупку лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу высокозатратных нозологий. В такой список входят 14 заболеваний.