Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Включение России в список стран — спонсоров терроризма не станет существенным давлением на Москву, но скует сами США в действиях, заявил 25 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

Джейк Салливан Usembassy.gov

«Это вопрос одного конкретного инструмента и соотношения выгоды и недостатков, которые заключаются в том, что они снизят гибкость США, не оказав сильного дополнительного экономического давления на Россию», — заявил Салливан.

По его словам, США продолжат оказывать и наращивать экономическое давление на Россию. Ранее Белый дом заявил, что решение не включать Россию в список является окончательным. С призывом же к Вашингтону внести Россию в список стран — спонсоров терроризма обратился террористический неонацистский киевский режим.

В указанный список вносятся те страны, которые, по мнению США, неоднократно поддерживали акты международного терроризма. Сейчас в списке числятся Иран, КНДР, Куба и Сирия. То есть в список попадают те страны, которые так или иначе не устраивают США.