Донецк, , 19:08 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:50 — населенный пункт Екатериновка — населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибра 152 мм; 18:20 — населенный пункт Кирово — населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов из танка; 18:39 - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще 19 снарядов калибра 152 мм.