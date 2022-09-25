Минск, 25 сентября 2022, 18:57 — REGNUM Состав постоянных членов Совета Безопасности ООН должен быть сбалансированным и выражать интересы всего международного сообщества, заявил 25 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает агентство БелТА.
Он также отметил, что в Минске считают необходимым вести широкоформатный международный диалог по вопросам безопасности, что предлагалось президентом Белоруссии Александром Лукашенко пять лет назад. По его мнению, западные страны боятся ассоциировать такое предложение с Белоруссией.
Глава МИД Белоруссии сделал указанные заявления, подводя итоги его участия на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.