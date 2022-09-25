Минск, , 18:57 — REGNUM Состав постоянных членов Совета Безопасности ООН должен быть сбалансированным и выражать интересы всего международного сообщества, заявил 25 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает агентство БелТА.

Владимир Макей Nina Zambrano Díaz

«Многие страны сейчас стремятся попасть в кандидаты в постоянные члены Совета Безопасности ООН. Дискуссия не закончена, она идет. Наша позиция заключается в том, чтобы состав Совета Безопасности, в первую очередь состав постоянных членов, был сбалансированным и представлял спектр интересов всей планеты», — заявил он.

Он также отметил, что в Минске считают необходимым вести широкоформатный международный диалог по вопросам безопасности, что предлагалось президентом Белоруссии Александром Лукашенко пять лет назад. По его мнению, западные страны боятся ассоциировать такое предложение с Белоруссией.

«Эта инициатива докажет свое право на существование. Мы будем продвигать ее на всех региональных и международных диалоговых площадках. Убежден, что рано или поздно это даст свои плоды», — заключил Макей.

Глава МИД Белоруссии сделал указанные заявления, подводя итоги его участия на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.