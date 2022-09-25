Ярославль, , 18:55 — REGNUM 25 сентября в Ярославле на стадионе «Шинник» футбольный клуб «Шинник» в матче 11-го тура Первой лиги 2022/23 одержал минимальную победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент

Игрок команды Зенит Малком и игрок команды Рубин Илья Самошников Дарья Драй © ИА REGNUM

Единственный мяч на 57-й минуте встречи забил 20-летинй российский нападающий Игорь Соколов.

Составы команд:

«Шинник»: Филиппов, Семенов, Осипов, Разборов (Грузнов, 46’), Зиньков, Хитяев, Леонтьев, Кулишев, Подпидышев, Гонгапшев, Соколов (Кузнецов, 70’).

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Тесленко, Мусаев (Чуперка, 43’), Аднан, Кабутов (Попов, 84’), Иванов, Дзагоев, Фамейе, Безруков (Горбунов, 63’), Лисакович (Костюков, 63’).

«Шинник», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 15 очков, поднялся на 11 позицию в турнирной таблице Первой лиги. «Рубин» с 19 очками по итогам тура опустился на четвертое место.