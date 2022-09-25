«Рубин» уступил «Шиннику» в матче 11-го тура Первой лиги
Ярославль, 25 сентября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. 25 сентября в Ярославле на стадионе «Шинник» футбольный клуб «Шинник» в матче 11-го тура Первой лиги 2022/23 одержал минимальную победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Единственный мяч на 57-й минуте встречи забил 20-летний российский нападающий Игорь Соколов.
Составы команд:
«Шинник»: Филиппов, Семенов, Осипов, Разборов (Грузнов, 46’), Зиньков, Хитяев, Леонтьев, Кулишев, Подпидышев, Гонгапшев, Соколов (Кузнецов, 70’).
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Тесленко, Мусаев (Чуперка, 43’), Аднан, Кабутов (Попов, 84’), Иванов, Дзагоев, Фамейе, Безруков (Горбунов, 63’), Лисакович (Костюков, 63’).
«Шинник», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 15 очков, поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице Первой лиги. «Рубин» с 19 очками по итогам тура опустился на четвертое место.