Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Соединенные Штаты в частном порядке предупредили Россию о катастрофических последствиях применения ядерного оружия, заявил 25 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие», — заявил он в интервью телеканалу NBC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, президент России Владимир Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал ВС РФ.

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