Вашингтон, 25 сентября 2022, 18:53 — REGNUM Соединенные Штаты в частном порядке предупредили Россию о катастрофических последствиях применения ядерного оружия, заявил 25 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, президент России Владимир Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал ВС РФ.
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