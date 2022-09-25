Хельсинки, , 18:51 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что больших возможностей для мира на территории бывшей УССР не существует, но диалог с Россией сохранять нужно, передает 25 сентября CNN.

Саули Ниинистё Jontts

«Должен признать, что сейчас я не вижу больших возможностей для достижения мира. Я человек мира и думаю, что важны любые действия в поисках мира. Именно поэтому я решительно поддерживаю президента Макрона и канцлера Шольца в том, чтобы сохранять линию открытой, возможности для обсуждения с Кремлем», — заявил Ниинистё.

По его словам, ситуация сейчас выглядит особенно сложной, потому что президент России Владимир Путин вряд ли готов смириться с поражением.