Президент Финляндии не видит возможностей для мира на территории б. УССР
Хельсинки, 25 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что больших возможностей для мира на территории бывшей УССР не существует, но диалог с Россией сохранять нужно, передает 25 сентября CNN.
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Саули Ниинистё
«Должен признать, что сейчас я не вижу больших возможностей для достижения мира. Я человек мира и думаю, что важны любые действия в поисках мира. Именно поэтому я решительно поддерживаю президента Макрона и канцлера Шольца в том, чтобы сохранять линию открытой, возможности для обсуждения с Кремлем», — заявил Ниинистё.
По его словам, ситуация сейчас выглядит особенно сложной, потому что президент России Владимир Путин вряд ли готов смириться с поражением.
«Он боец. Поэтому очень сложно представить, что он может в том или ином виде принять поражение на [территории бывшей УССР]. Понятно, что это делает ситуацию очень, очень критической», — добавил он.