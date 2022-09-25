Неаполь, Италия, 25 сентября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. 27-летний фланговый нападающий «Наполи» и сборной Мексики по футболу Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом 25 сентября сообщает издание Marca.

Дмитрий Садовников Ирвинг Лосано

По информации источника, в подписании Лосано заинтересованы «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Помимо английских клубов, футболиста могут подписать мюнхенская «Бавария» и «Ред Булл Лейпциг».

За «Наполи» Ирвинг Лосано выступает с 23 августа 2019 года после перехода из ПСВ из Эйндховена за 45 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ирвинг Лосано принял участие в семи матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Суммарно на поле Лосано провел 354 минуты.