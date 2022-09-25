Симферополь, 25 сентября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Прибавление русских, имеющих трагический опыт пребывания на территории бывш. УССР, позитивно отразится на политической атмосфере России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Херсонской области по вопросу присоединения к России

«Русский народ веками был самым многострадальным, терпеливым и благодушным народом во всем мире. Одновременно он был всегда патриотичным, бесстрашным и самопожертвенным. Не зря эти качества сплотили вокруг него другие нации и народности в единый могучий кулак под названием — Россия! А это значит, что прибавление русских с их трагическим опытом в бандеровско-фашистской [территории бывш. УССР] отразится на политической атмосфере всей России только позитивно», — подчеркнул Степан Кискин.

Собеседник агентства привел в пример Крым, вернувшийся в Россию восемь лет назад: жители полуострова, не взирая на все преграды, сложности и мировые санкции, с благодарностью и достоинством преданы России.

«Считаю, что Русь обязана вновь стать великой державой и спасти мир от возрождающегося фашизма, а для этого она должна прирастать своим могучим и талантливым народом, да возвращать свои бездарно потерянные земли, с их промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. Русь на правильном, справедливом пути, а значит и победа будет за нами!» — подчеркнул Кискин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходят референдумы о воссоединении этих территорий с Россией.