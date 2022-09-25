Вашингтон, 25 сентября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал 25 сентября в интервью телеканалу NBC, что между его страной и Россией действует прямая линия связи, по которой общаются «высокопоставленные представители двух стран».

Джейк Салливан

Детали переговоров помощник президента США раскрывать не стал.

«Мы тщательно сохраняем [конфиденциальность по] вопросам, связанным с временем и содержанием наших разговоров с российским правительством, Кремлем. Но ответ на ваш вопрос (действует ли линия связи между США и РФ — прим. ред.) — да. Да, у нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно подавать им сигналы и принимать от них сигналы, что часто происходило в последние месяцы и даже дни», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что действия стран Запада в отношении России стали откровенным расизмом.