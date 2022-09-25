Вашингтон, 25 сентября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о новых санкциях против России из-за проведения референдумов, заявил 25 сентября помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Лидеры стран «семерки» в заявлении в пятницу после начала [референдумов] подтвердили, что будут последствия, в частности дополнительные усиленные санкции, включая санкции в отношении юридических лиц и компаний за пределами России, которые поддерживают референдумы», — заявил он.

Он также добавил, что «это лишь удвоит усилия по предоставлению киевскому режиму вооружений и военной техники».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что его страна никогда не признает итоги референдумов на освобожденных территориях б. УССР. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь назвал референдумы по вопросу о воссоединении с Россией «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности».

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