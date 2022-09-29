29 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 21:22 — REGNUM В Москве в Доме Гоголя проходит выставка «Наше Отечество» выдающегося российского скульптора Елены Безбородовой. В экспозиции представлено более 50 работ пластики малых и средних форм, выполненных в бронзе и представляющих собой явление развития духовной скульптуры, скульптуры военной тематики и современной.

Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Елена Безбородова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Герои нашего времени — простые люди, честные труженики, на плечах которых мы победили в Великой Отечественной войне. Скульптуры маленького размера, но с монументальным решением, которые издали как образ и знак, символ, который вблизи погружает зрителя в глубокий смысл.

Сплавщики. 1986 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Центральное место на выставке занимает скульптура «Превратились в белых журавлей», созданная в 2005 году по мотивам стихотворения Рассула Гамзатова:

«Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей».

Скульптура «Превратились в белых журавлей». 2005 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работа посвящена памяти павших на полях сражений, скульптор показывает нам превращение юношей в белых журавлей. Один уже развернул свои крылья, двое других, еще в земном обличье, уже отрываются от земли.

Скульптор показывает нам превращение юношей в белых журавлей. Один уже развернул свои крылья, двое других, еще в земном обличье, уже отрываются от земли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Скульптура «Превратились в белых журавлей». 2005 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Изображены три бойца во время взрыва. Большой журавль — это символ одной человеческой души, и рядом два бойца в момент смерти. Во время боя солдаты бегут в атаку, отдавая свои молодые жизни. Солдаты оторваны от земли волной взрыва, а их плащ-палатки превращаются в крылья журавлей и одновременно как воронки от взрыва. Они изображены в момент смерти и перехода души из земного воинства в Вечность в воинство небесное духовное», — рассказывает Елена Безбородова.

Скульптура «Превратились в белых журавлей». 2005 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Человек подвига — подвига трудового, воинского и духовного. Вот темы, которые представлены на выставке. «Работа «Ветеранка» — это конкретная бабушка, которая играла на гармошке на фольклорном фестивале Великого Устюга. Она стоит, как солдат с военной выправкой, на ней ордена, сапоги и одновременно фартук и национальный головной убор — это человек труда, который, если надо, пойдет защищать Родину. Только живое находит отклик у людей», — отмечает скульптор.

Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тракторист Иван Васильевич. 1987 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ветеранка. 1988 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Елена Безбородова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Защитник. 2008 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Спецназ России. 2001 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Сергий Радонежский. 2014 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Архимандрит Кирилл Павлов — монолитный памятник передает широкий смысл и глубину замысла художника. Высота воинского подвига, так как он герой Сталинградской битвы, и высота духовного подвижничества, в жизни он был старцем и духовником трех патриархов. Скульптура стоит на горе-стене, он как солдат и как духовный снаряд.

Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Архимандрит Кирилл Павлов. 2020 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Елена Безбородова определяет свой метод как «символический реализм». Руками Елены создаются великие символы России, образы — символы — ориентиры национального самосознания и достоинства. Пространственно-временные границы выставки уходят в глубь веков, как сама история государства Российского. В экспозиции представлены образы святых, образы мыслителей, духовных отцов, воинов и врачей и образы тружеников, простых людей русской земли.

Сельский танец. 1987 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бабка Дуня. 1987 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Штурман Иван Васильевич. 1987 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Переславские ребята. 1987 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зоя — жена моряка, 1988. Протоиерей Василий Ермаков, 2006 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Света. 1986 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Татьяна Макарова. 1986 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Произведения Елены никогда не говорят о мелочах. Они не для развлечения, отвлечения, разгадывания шарад. Наедине с каждым воспринимающим, внимающим им человеком они всегда ведут серьезный разговор о главном. Созданные скульптором образы святых, просиявших в земле русской, и духовных отцов, и людей, составляющих славу России и соль земли ее, — все они современны навсегда и всегда по смыслу и обстоятельствам жизни своевременны. Елене исполнилось тридцать три года, когда создано было ею «Распятие с Предстоящими» для крестовоздвиженского храма. И, будучи уже установленным в этом московском храме на Чистом Вражке, «Распятие с Предстоящими» дважды и длительно мироточило, поясняет куратор выставки, искусствовед Л. А. Мещерякова.

Андрей Первозванный. 2015 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снятие с креста. 1998 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Снятие с креста. 1998 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Архангел Михаил Воевода. 2019 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Огнеборец. 2016 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Воин Евгений Родионов. 2013 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Наше Отечество» проходит до 9 октября в Москве в выставочном зале в Доме Гоголя по адресу: Никитский бульвар, дом 7.

Алконост. 1990 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица. 1990 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM