Абу-Даби, 6 августа, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Военно-морской флот Китая готов сопровождать китайские коммерческие грузы в Оманском и Персидском заливах, 6 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению посольства КНР в ОАЭ, власти Китая оценили «предложение США по организации сопровождения в Персидском заливе».

«Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы наш военный флот сопровождал наши коммерческие суда» , — сообщил посол КНР в ОАЭ Ни Цзянь журналистам.

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