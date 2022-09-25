Белград, , 19:16 — REGNUM Лидеру сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжану Джорджевичу и еще пятерым активистам этого движения грозит двухмесячный тюремный срок за то, что они в общественном месте в Белграде выставили транспарант с символом «Z» в знак поддержки российской спецоперации на территории б. УССР.

Младжан Джорджевич

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Активисты движения вместе с их лидером Джорджевичем 24 марта 2022 года — в годовщину начала агрессии НАТО против СР Югославии, вывесили на ограждении эстакады в одном из районов столицы с оживленным движением транспарант, на котором знак НАТО был перечеркнут знаком «Z». Также на транспаранте было написано «Вучич — предатель». Министерство внутренних дел сочло, что «непристойное поведение» активистов движения «нарушило спокойствие граждан» и подало на участников акции иск в суд.

Законодательство Сербии исключает денежный штраф в качестве возможной меры наказания для участников подобных акции, так как речь идет не о действиях отдельного гражданина, а об организованной группе. Поэтому активистам движения «Освобождение» грозит или двухмесячное заключение, или исправительные общественные работы.

«В любом случае мы появимся в суде, так как мы не отказываемся от того, что мы сделали. Тем не менее, позорно, что в Сербии нас судят за то, что мы выставили транспарант, на котором символ преступного Североатлантического альянса, убивающего наше население в ходе бомбардировок, был перечеркнут буквой Z, в то время как на улицах Белграда активисты ЛГБТ свободно выставляют свои символы. Когда сербская патриотическая организация «Освобождение» напоминает о том, что НАТО бомбило Сербию, и что сегодня альянс ведет борьбу за уничтожение и оккупацию России, в этой же Сербии, где у власти предатель Александр Вучич, тебя вызывают в суд. Мы готовы нести ответственность за свою позицию, и не отказываемся от того, что мы сказали и сделали», — рассказал ИА REGNUM Младжан Джорджевич.