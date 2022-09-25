Ереван, 25 сентября 2022, 18:31 — REGNUM Власти Азербайджана не ответили на вопрос о признании территориальной целостности Армении в рамках ее международно признанных границ. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Пашинян заявил, что Ереван сможет подписать мирное соглашение с Баку, когда в Азербайджане признают территориальную целостность Армении.
Читайте также: Пашинян обсудил с генсеком НАТО ситуацию на армяно-азербайджанской границе