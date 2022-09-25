Ереван, , 18:31 — REGNUM Власти Азербайджана не ответили на вопрос о признании территориальной целостности Армении в рамках ее международно признанных границ. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян Gov.am

«В моем выступлении в ООН я задал простой вопрос: признает ли Азербайджан территориальную целостность Армении в ее международно признанных границах? Если так, мы могли бы приступить к мирному соглашению. К сожалению, положительной реакции нет. Вопрос в том, почему?» — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Пашинян заявил, что Ереван сможет подписать мирное соглашение с Баку, когда в Азербайджане признают территориальную целостность Армении.

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