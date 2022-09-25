Минск, 25 сентября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей осудил визит Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению, передает 25 сентября агентство БелТА.

Cancillería del Ecuador Владимир Макей

По словам Макея, подобного рода визиты способствуют лишь обострению конфликтов, но не их решению.

«Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно», — сказал Макей.

Министр иностранных дел Белоруссии произнес эти слова, подводя итоги его участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.