Рим, , 18:11 — REGNUM 23-летний английский центральный защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба может продолжить карьеру в римской «Роме». Об этом 25 сентября сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.

По информации источника, в подписании Чалобы заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо.

Ранее сообщалось, что Чалоба планирует покинуть «Челси» в грядущее зимнее трансферное окно, чтобы получать регулярную игровую практику. В подписании англичанина также заинтересованы «Милан» и «Ред Булл Лейпциг».

В текущем сезоне Трево Чалоба принял участие лишь в одном матче Английской Премьер-лиги 2022/23 с «Лестер Сити» (2:1).