Донецк, 25 сентября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:17 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм. 17:37 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. 17:46 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибра 152 мм. 17:54 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще пять снарядов.