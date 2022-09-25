Лондон, 25 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала западные страны игнорировать угрозы президента России Владимира Путина и продолжать помогать киевскому режиму.

(сс) U.S. Department of State Лиз Трасс

«Нам не следует слушать его (Путина) бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать [киевский режим]», — заявила она в интервью CNN.

По ее словам, Лондон намерен действовать таким образом, и выразила уверенность, что такой же настрой есть у Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Такер Карлсон — ведущий Fox News — раскритиковал советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка за призыв к США нанести превентивные ядерные удары по России. Данные высказывания он назвал неуместными — такие призывы, по его мнению, говорят о «невменяемости их автора».

Читайте также: В США раскритиковали Киев за призыв нанести ядерный удар по РФ