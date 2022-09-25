Мадрид, , 18:07 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» может бесплатно подписать 27-летнего центрального защитника миланского «Интера» и сборной Словакии Милана Шкриниара. Об этом 25 сентября сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Эмблема мадридского «Реала» Global Panorama

Действующее соглашение Шкриниара с «Интером» рассчитано до 30 июня 2023 года. В следующее летнее трансферное окно словацкий защитник станет свободным агентом.

В текущем сезоне Милан Шкриниар принял участие в девяти матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и не получил ни одной желтой карточки.

За «Интер» защитник выступает с 7 июля 2017 года после перехода из «Сампдории» за 34 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Шкриниара в 65 миллионов евро.