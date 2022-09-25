Лондон, , 18:25 — REGNUM Премьер-министр Британии Лиз Трасс уклонилась от прямого ответа на вопрос, вступит ли ее страна в боевые действия в случае военного конфликта между КНР и Тайванем. Об этом Лиз Трасс заявила в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир 25 сентября.

Лиз Трасс UK Government

«Мы работаем с союзниками, Японией, США, Канадой. Я обсуждала это с президентом США [Джо] Байденом, и мы продолжим работать вместе. Все страны-союзники должны сделать так, чтобы Тайвань имел возможность защитить себя», — заявила премьер-министр.

Напомним, что в августе 2022 года вокруг визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси разгорелся дипломатический конфликт между США и КНР, в результате чего отношения между США и Китаем подверглись серьезным испытаниям.