Москва, , 17:59 — REGNUM 19-летний российский атакующий полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян восстановится от травмы к матчу Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Ахматом». Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба «Динамо».

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, участие хавбека в игре ФОНБЕТ Кубка России с «Оренбургом» находится под вопросом, однако к встрече с «Ахматом» Захарян успеет восстановиться.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в девяти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами, а также получил две желтые и одну красную карточки.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян покинул расположение национальной сборной России и не смог сыграть со сборной Киргизии из-за травмы.