



Американский вертолётный десант

Однажды правда с ног свалила меня,

И я хожу покалеченный с того дня

Так залейте мне ноги гипсом

Наврите мне про Вьетнам.

(Эдриан Митчелл)

За последние 100 лет США участвовали не в одном десятке войн: Никарагуа, Куба, Гондурас, Доминикана, Германия, Япония, Корея, Гватемала, Ливан, Лаос, Камбоджа, Гренада, Панама, дважды Ирак, Гаити, Югославия, Афганистан, Ливия. Но одна из самых известных и, пожалуй, позорных войн — Вьетнам. Война, в которой сверхдержава, обладающая огромными ресурсами, супероснащенной армией и передовой военной техникой ничего не смогла сделать с северовьетнамской армией и мощным партизанским сопротивлением.

«Дети дракона и феи» проявили невероятный героизм и выстояли против американского империализма, несмотря на массированные бомбардировки, тактику выжженой земли и жестокие расправы с местными жителями, поддерживавшими партизан. Их не сломило даже применение печально известного «Агента Оранж», который сделал инвалидами и уродами десятки тысяч людей во время войны, и делает их такими даже в наше время. До сих пор встречаются массовые случаи рождения детей с очень серьезными физическими и умственными увечьями.

Страшно и то, что эта война была совершенно не нужна США. Об этом написано много пронзительных песен и стихов (Боб Дилан «Masters of War», Эдриан Митчелл «Тем, кого это касается», Евгений Евтушенко «Долгий дождь»), замечательных книг (от «Марша глупости» Барбары Такман до «Нерасказанной истории США» Оливера Стоуна и Питера Кузиника), а также сняты фильмы (самым впечатляющим из которых является «Апокалипсис сегодня» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы).

Борьба систем. Американское вмешательство

Формальным началом прямого участия американских вооруженных сил в войне между Северным и Южным Вьетнамом считается 8 марта 1965 года. В этот день в Дананге — порту на побережье Южно-Китайского моря — начали разгрузку первые два батальона морской пехоты США. С этого момента США превратились в участника гражданской войны во Вьетнаме, придав ей новый характер. Хотя, непосредственный повод к военному вмешательству Америки во вьетнамскую гражданскую войну относится к 1964 году.

Это два так называемых Тонкинских инцидента — атаки северовьетнамских торпедных катеров на американские эсминцы. И если первый инцидент был действительно организован Северным Вьетнамом, в чем тот сам и признался, то второй, как выяснилось много позже, был фактически инспирирован американской стороной, а радиоперехват, якобы подтверждавший вину ДРВ, оказался фальшивкой. Тем не менее уже на следующий день после второго Тонкинского инцидента Америка нанесла бомбовые удары по базам северовьетнамской армии и флота. Это была первая подобная бомбардировка, получившая кодовое имя «Пронзающая стрела», — пишет на сайте «Русская планета» исследователь Сергей Антонов.

Американские морские пехотинцы высаживаются в районе Дананга. 8 марта 1965

А началось все с того, что в планах США было окружить СССР «своими» странами, которые были бы марионетками в руках США и выполняли все необходимые действия против СССР. На тот момент в числе таких стран уже находились Южная Корея и Пакистан. Оставалось дело за северным Вьетнамом.

В 1965 году Южная часть Вьетнама попросила помощи у США, ввиду своей немощности перед северной частью, так как в тот период шла активная борьба между двумя половинками одной страны. А Северный Вьетнам заручился поддержкой СССР в виде приезжавшего руководителя Советов Министров, но открыто СССР в войну ввязываться не стал.

Необходимость войны объяснялась «теорией домино». США серьезно опасались, что «коммунистическая зараза» может распространиться на весь азиатский регион. Поэтому и было решено сделать упреждающий удар.

События тех лет продемонстрировали самое яркое и долгое противостояние двух крупнейших мировых политических систем.

8 марта. Вторжение

В марте 1965 года американская авиация начала систематические бомбардировки Северного Вьетнама. Прибывшие в Южный Вьетнам подразделения морской пехоты должны были выполнять исключительно оборонительные задачи. Авиаудары по Северному Вьетнаму носили точечный характер и преследовали не столько военные, сколько политические цели. Но потребовалось не так много времени, чтобы стала очевидной неэффективность всех этих мероприятий.

«Весна 1965 года была коротким и странным периодом, когда США уже открыто вступили во Вьетнамскую войну, но фактически еще не начали воевать», — пишет в своем исследовании «Хронология Вьетнамской войны» Евгений Пономарчук. В своем труде он приводит описание событий, происходивших во Вьетнаме именно 8 марта 1965 года:

Американская стратегическая авиация бомбит Северный Вьетнам. Декабрь 1972

«8 марта. Началась высадка в Южном Вьетнаме 9-й экспедиционной бригады морской пехоты США. Это первые американские наземные войска, прибывшие в Южный Вьетнам. 9-я экспедиционная бригада состояла из двух пехотных батальонов. 3-й батальон 9-го полка начал высаживаться на пляж Red 2 севернее Дананга утром. Первым на вьетнамскую землю ступил капрал Гарри Парсонс. Хотя предполагалось, что высадка должна была пройти как можно незаметнее, морских пехотинцев встречали журналисты и официальная вьетнамская делегация с цветами и транспарантами. Вьетнамские девушки вешали морпехам на шеи цветочные гирлянды. 1-й батальон 3-го полка перебрасывался с Окинавы по воздуху и начал прибывать на аэродром Дананга несколько позднее. В целом высадка бригады прошла без каких-либо трудностей, хотя транспортные самолеты подверглись легкому обстрелу с земли и один KC-130 получил незначительные повреждения».

Но это было только начало: за весь период участия США в этой войне погибли более 58 000 американцев и еще более 300 тысяч были ранены. Всего же «через Вьетнам» прошли примерно 2,5 миллиона военнослужащих. Таким образом, погиб или ранен был каждый десятый.

Ronald L. Haeberle Раненый американский солдат

Потери гражданского населения Вьетнама на сегодняшний день неизвестны — считается, что погибло около 5 миллионов, причем на Севере больше, чем на Юге. Кроме того, нигде не учтены потери мирного населения Камбоджи и Лаоса — по всей видимости, тут они тоже исчисляются тысячами.

Резня в Сонгми и военные эксперименты

16 марта 1968 года американские солдаты из состава 11-й пехотной бригады (рота Чарли) полностью уничтожили жителей крошечной деревушки Сонгми, расположенной на восточном побережье Южно-Китайского моря, убив 504 невиновных мужчин, женщин и детей.

Эту смертельную оргию можно сравнить по жестокости с варварскими акциями СС в СССР и Польше во время Второй мировой войны. Стариков сбрасывали во рвы и закалывали штыками, беременным женщинам вспарывали животы, а тех, кто пытался выбраться, швыряли обратно на кучи мертвых тел. Коллективное безумие, охватившее роту «Чарли», так и осталось загадкой. Тем более что за это преступление был наказан только лейтенант Уильям Келли (если три дня пребывания в тюрьме можно считать наказанием). Он был освобожден после рассмотрения дела президентом США.

Вот что тогда говорил по этому поводу один из американских пехотинцев: «Мы называли их коротышками, узкоглазыми, недоделками, придумывали им другие презрительные клички. Вьетконговцы для нас не были людьми. Мы никогда не относились к ним, как к людям. Они были для нас чем-то абстрактным, тварями, которые хотели убить нас, и мы просто убивали их первыми. Это касалось всех, от малолеток до стариков. Вот что сделал с нами Вьетнам».

Ronald L. Haeberle Массовое убийство в Сонгми

Другой солдат, морской пехотинец Филипп Капуто, говорил, что, хотя приказы уничтожать гражданское население и не были писаны черным по белому, главнокомандующий американскими войсками во Вьетнаме Уильям Уэстморленд настойчиво и постоянно требовал от своих солдат убивать как можно больше. Капуто вспоминает: «Стратегия обескровливания противника, проводимая генералом Уэстморлендом, здорово влияла на наши действия. Победы и поражения определялись простым арифметическим подсчетом потерь противника, индивидуальный успех или неуспех солдат — личным счетом убитых врагов. Начальство требовало от командиров как можно больше трупов и крови, а те, в свою очередь, давили на солдат. Поэтому неудивительно, что у некоторых из нас выработались презрительное, наплевательское отношение к человеческой жизни и склонность к убийству».

В бывшей столице Южного Вьетнама, носившей тогда имя Сайгон, расположен «Музей жертв войны», в котором показаны ужасающие экспонаты и сотни леденящих душу фотографий, сделанных в том числе и американскими солдатами. Музей не для слабонервных. В нем очень ярко показано истинное лицо страны — «поборника демократии и человеческих ценностей — Америки».

Не секрет, США использовала Вьетнам, как полигон испытаний новых видов оружия. Кроме известного напалма, уничтожавшего целые деревни, американцы также «обкатывали» химическое и даже климатическое оружие. Самым известным случаем применения последнего является операция «Попай», когда транспортники США распыляли над стратегическими территориями Вьетнама йодит серебра. От этого количество осадков увеличилось в три раза, дороги размыло, поля и деревни залило, коммуникации оказались разрушены. С джунглями американские военные также поступали радикально. Бульдозеры выкорчевывали деревья и верхний слой почвы, а сверху на оплот повстанцев распылялись гербициды и дефолианты («Агент Оранж»). Это серьезно нарушило экосистему, а в долгосрочной перспективе привело к массовым заболеваниям и детской смертности.

Оружие партизан и подземные города

После того, как американцы обрушили на землю, заселенную в основном сельскими жителями, напалм, фосфорные бомбы, дефолианты и другие чудовищные средства поражения, многие вьетнамцы недоумевали: чем они навлекли на себя такой гнев чужеземцев?

Но Сонгми, да и все другие деревни Вьетнама, рассматривались американским военным командованием как партизанские базы бойцов-вьетконговцев, которые с помощью крестьян не без успеха противостояли самой мощной державе мира. А значит — подлежали уничтожению.

Партизан Вьетконга. 1973

Впрочем, джунгли стали для американских солдат и офицеров настоящим проклятием. Недостаток военного снабжения вьетконговцы успешно компенсировали смекалкой и трудолюбием. В непролазных зарослях они ставили бамбуковые ловушки и фугасы, начиненные американским же порохом из неразорвавшихся снарядов, устанавливали «вьетнамские сувениры» (прикрытая листьями ямка с вращающимися металлическими штырями, попадая в которую, солдат гарантированно лишался ноги). А при разрыве так называемой бамбуковой гранаты в тело противника попадали тысячи грязных бамбуковых опилок, после чего он просто сгнивал заживо.

За время войны вьетнамцы прославились не только изощренными ловушками, но и диверсиями на американских базах. Самым известным случаем было потопление авианосца Card, когда два вьетнамских спецназовца, представившись крестьянами, продали морпехам рис вместе со взрывчаткой.

Американский авианосец Card, подорванный в Сайгоне

К тому же вьетнамские партизаны раскопали целую сеть подземных коммуникаций, в которых успешно скрывались. Причем это была не просто система тоннелей. Многоуровневый подземный город имел свои медпункты, оружейные мастерские, и даже комнаты для партийных собраний. В один из туннелей смогли закопать даже рабочий танк. Стрелять он, понятное дело, не стрелял, однако радиосвязь обеспечивал.

Для борьбы с ними в 1966 году американцы создали специальные отряды, названные «туннельными крысами». Это была чрезвычайно сложная задача — выкуривать вьетконговцев из-под земли. Ведь входы в подземелья были предусмотрительно настолько широки, чтобы в них мог пролезть щуплый вьетнамец, но не мог пролезть среднестатистический белый господин. Впрочем, если кто и пролезал, то в системе подземных туннелей его ждали всевозможные ловушки и сюрпризы, а также — змеи и скорпионы, которых партизаны специально натравливали. Такие методы привели к тому, что среди «туннельных крыс» была очень высокая смертность. В конце концов «Железный треугольник» стерли с лица Земли бомбы, сброшенные самолетами Б-52, а тоннели остались. И по сей день они доступны посетителям музейного комплекса Кути.

Американский солдат обследует партизанский туннель. 1967

Позор США

После того, как Америка потеряла уйму денег, понесла огромные человеческие жертвы, в виде убитых и искалеченных солдат, начался вывод американских войск. Этому событию способствовало подписание мирного договора между Ханоем и Вашингтоном в Париже 27 января 1973 года. До сих пор историки, военные и политики не могут однозначно ответить на вопрос: «Как американцы проиграли войну, если они не проиграли ни одного сражения?».

"Мы знали, что запасы бомб и ракет истощатся у вас раньше, чем боевой дух у наших бойцов», — заявил американскому историку и ветерану войны в Индокитае Дэвиду Хэкворту бывший вьетконговец Бэй Као. Он также добавил: «Да, мы были слабее в материальном отношении, но наш боевой дух и воля были сильнее, чем у вас. Наша война была справедливой, а ваша — нет. Ваши пехотинцы знали это, равно как и американский народ».

Эту позицию разделяет историк Филипп Дэвидсон, который написал: «На протяжении всей войны Соединенные Штаты мало задумывались над политическими, экономическими и психологическими последствиями их военных операций. Никто не обращал внимания на гибель мирного населения, ненужные разрушения, а между тем и то и другое производило негативный политический эффект».

В политической области долгая, кровопролитная война во Вьетнаме имела тяжелейшие последствия для Соединенных Штатов внутри страны и вне ее. Она, как отмечала американская газета «New York Times» от 6 ноября 1972 г., «привела США к духовному позору».

В США были созданы многочисленные организации, которые боролись за мир, за прекращение вьетнамской войны. Около 30 организаций, объединявших различные слои американской общественности, участвовали в антивоенном движении, в движении против войны США во Вьетнаме: «Комитет национальной мобилизации за прекращение войны во Вьетнаме», «Комитет по проведению дня Вьетнама», «Комитет юристов по изучению политики США во Вьетнаме», «Священники и миряне, озабоченные войной во Вьетнаме», «Ветераны за мир во Вьетнаме» и многие другие.

2 Антивоенная демонстрация. 1967

Война во Вьетнаме со всей своей жестокостью, неслыханной в истории человечества, создала в стране кризис веры, кризис в политике и в идеологии и, как писала «New York Times», «привела страну к расколу, и никакие речи президента или кого-нибудь другого не могут скрыть этот факт. Национального единства, о котором он говорит, не существует».