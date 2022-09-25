Донецк, 25 сентября 2022, 17:54 — REGNUM Бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, погибшего при обстреле Херсона со стороны ВСУ, наградил медалью «За отвагу» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом 25 сентября написал Пушилин в своем телеграм-канале.
«Наградил Алексей Журавко медалью «За отвагу», — написал Пушилин. — Посмертно».
Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате удара ВСУ по гостинице в Херсоне погиб экс-депутат Рады Алексей Журавко.