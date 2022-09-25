Донецк, 25 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, погибшего при обстреле Херсона со стороны ВСУ, наградил медалью «За отвагу» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом 25 сентября написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Наградил Алексей Журавко медалью «За отвагу», — написал Пушилин. — Посмертно».

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате удара ВСУ по гостинице в Херсоне погиб экс-депутат Рады Алексей Журавко.